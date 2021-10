Zwei Frauen geben falschen Polizistinnen Geld

Eine Frau, die sich als Polizistin ausgab, kontaktierte am Montag per Telefon eine 77-jährige Frau in St.Gallen. Die falsche Polizistin gab an, dass die 77-Jährige überwacht werde und die Gegend in der sie wohne wegen drei flüchtiger Männer nicht sicher sei. Per Telefon wurde sie angefordert Schmuck, Bargeld und Bankkarten mit PIN-Code der Polizei zu übergeben. Dieser Aufforderung kam die 77-Jährige nach, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Sie übergab einem unbekannten Täter, welcher sich als Interpol Mitarbeiter ausgab, persönlich Wertsachen im Wert von 10'000 Franken.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Dienstag in St.Gallen. Eine 75-jährige Frau erhielt einen Anruf von einer hochdeutschsprechenden Polizistin. Sie gab an, dass nach einem Überfall zwei Täter verhaftet worden seien. Diese hätten unter anderem den Namen der 75-Jährigen mit sich getragen. Deshalb sei sie in grosser Gefahr. Anschliessend wechselte die Anruferin auf eine andere Nummer und telefonierte mit der Frau über Whatsapp. Die Betrügerin forderte die Frau auf, bei der Bank Geld abzuheben, damit die Polizei in diesem Fall weiterermitteln könne. Anschliessend solle sie das Bargeld in einem Couvert unter dem Busch ihres Wohnhauses deponieren. Dies tat die 75-Jährige auch so.

(red.)