«Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt», so lautet der Titel des Gastartikels zweier Professoren der Universität St.Gallen (HSG) in der «Zeit» . Wer moralisch handeln wolle, solle sich impfen lassen. Immanuel Kant, der Utilitarismus und andere Ethiken würden alle zum selben Ergebnis führen:

Thomas Beschorner und Martin Kolmar in der «Zeit»

Sprich: Wenn einen die Impfung nicht gesundheitlich einschränkt, solle man sich – zum Wohle der Gesellschaft – gegen Corona impfen lassen. Damit schütze man die eigene Freiheit, denn so könne eine vierte oder fünfte Welle vermieden werden. Ein weiterer möglicher Lockdown würde die Gesellschaft laut Thomas Beschorner und Martin Kolmar spalten: Geimpften fiele es schwer, die Einschränkungen zu verstehen, und Skeptikerinnen und Skeptikern würden diese als nicht nötig erachten. Fazit: Nur wenn die Impfquote erhöht werde, könne man die Pandemie in den Griff kriegen.

Heftige Reaktionen

Mit diesem Artikel bewegen sich Thomas Beschorner und Martin Kolmar mitten im Spannungsfeld der Impfdiskussion. Sie beide sind Professoren am Institut für Wirtschaftsethik an der HSG. Auf Twitter überschlagen sich die Reaktionen in der Kommentarspalte. «Sobald man nicht mehr allein auf einer einsamen Insel hockt, ist Moral erforderlich, um als Gesellschaft zu funktionieren», schreibt eine Userin. Nebst Zuspruch wird der Artikel auch zerrissen.