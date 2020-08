Zwei Männer durch ätzende Flüssigkeit verletzt

In Altenrhein ist es am Donnerstagvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Zwei 55-jährige Männer kamen in Kontakt mit einer ätzenden Flüssigkeit und wurden dabei verletzt.

Zwei 55-Jährige sind am Donnerstag kurz vor 10 Uhr mit einer ätzenden Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Dabei erlitten sie unbestimmte Verletzungen, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Zum Arbeitsunfall war es gekommen, während die beiden Männer in einem Betrieb an der Wiesenstrasse mit Wartungsarbeiten einer technischen Anlage beschäftigt waren. Die genauen Umstände des Unfalles werden nun untersucht. (red.)