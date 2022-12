Zwei Unfälle an der gleichen Verzweigung an einem Tag

Zum ersten Unfall kam es am Donnerstag um 15 Uhr: Ein 60-Jähriger wollte von der Piccardstrasse in die Geissbergstrasse einbiegen. Dabei übersah er das Auto einer 53-Jährigen, die in Richtung Zürcherstrasse unterwegs war. Es entstand hoher Sachschaden.

Zweieinhalb Stunden später kam es an der gleichen Verzweigung zum nächsten Unfall, als ein 28-Jähriger in die Piccardstrasse einbiegen wollte. Er übersah das Auto einer 22-Jährigen, die auf der Geissbergstrasse in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Auch hier wurde niemand verletzt und es kam zu Sachschaden.