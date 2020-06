Kurz vor 7 Uhr erhielt die Feuerwehr am Montagmorgen die Meldung, dass an der Hintergasse in Pfäfers ein Einfamilienhaus in Brand stehe. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss fest, wie Pascal Häderli, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei, auf Anfrage sagt.

Rund zwei Stunden später war der Einsatz bereits wieder beendet. Zwei Personen werden nun wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.

(red.)