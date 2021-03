Zwei Verletzte nach Kollision mit Traktor

Am Mittwochmorgen hielt ein 65-Jähriger seinen Traktor vor einem Fussgängerstreifen und liess einen Passanten die Strasse überqueren. Auch eine 21-jährige Frau hinter dem Traktor hielt mit ihrem Auto an. Ein 20-Jähriger hinter den beiden bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge bremsten, so kollidierte er mit dem Auto der 21-Jährigen.

Dieses wurde wiederum in den Traktor geschoben. Der 27-jährige Beifahrer des 20-Jährigen im hintersten Auto wurde leicht verletzt – ebenfall leicht verletzt wurde die 21-jährige Frau. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)