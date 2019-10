Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend auf dem Überholstreifen der Autobahn A13. Wegen dichten Verkehrs musste sie ihr Auto abbremsen, der 28-Jährige im Auto hinter ihr, konnte auch noch rechtzeitig abbremsen. Doch der nachfolgende 58-Jährige prallte in das Auto des 28-Jährigen, welches in dasjenige der Frau geschoben wurde.