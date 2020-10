Zwischen Kampfarena und Dorfbeiz

Stephanie Egger ist 30 Jahre alt und Kampfsportlerin. Am Wochenende bestritt sie ihren ersten MMA-Kampf in Abu Dhabi. Dieser ging zwar verloren, doch deswegen lässt Egger den Kopf nicht hängen. Die Schwester von SVP-Nationalrat Mike Egger war bereits wieder im Restaurant ihrer Familie in Berneck anzutreffen.

(red.)