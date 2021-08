Kleinkunst in Weesen Am Samstag findet in Weesen ein «Fest für alle» statt. Das Kleinkunst Städtlifest macht bereits zum siebten Mal halt im Dorf am Walensee. Akrobatik, Musik und Tanz stehen auf dem Programm. Wer Hunger oder Durst hat, kommt natürlich auch nicht zu kurz – und: Das ganze findet unter freiem Himmel statt.



Das Strassenfestival in Weesen findet zum siebten Mal statt. © kleinkunstweesen.ch

Wein-Freunde aufgepasst... ...in Vaduz fliesst am Samstag ab 15 Uhr Wein aus Liechtensteiner Trauben. Die Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein sowie die Winzergenossenschaft Vaduz schenken aus. Damit einem vom vielen Trinken nicht schwummrig wird, gibt es natürlich auch etwas zu Essen (und Musik). Das Winzerfest findet auf dem überdachten Rathausplatz in Vaduz statt.

Am Liechtensteiner Winzerfest fliesst der Wein. © zVg

Auf die Bobbycars, fertig, los! Wer erleben will, wie es aussieht, wenn Erwachsene auf einem Bobbycar sitzen, sollte am Samstag nach Thal gehen. Die Donnerstags-Gesellschaft organisiert das 8. Thaler Bobbycar-Rennen. Übrigens: Es gibt auch die Möglichkeit, gleich selber mitzumachen, alle Infos dazu findest du hier.

Das Bobbycar-Rennen ist für Gross und Klein. © donnerstags-gesellschaft.ch

Picknick in Gross Am Sonntag wird in Degersheim Tuch für Tuch auf den Boden gelegt. Das Ziel: Bignik – ein wachsendes Picknick-Tuch für die Ostschweiz. Bei schönem Wetter treffen sich die Teilnehmenden ab 9 Uhr, dann wird das Tuch ausgelegt. Gepicknickt werden darf bis 17 Uhr. Weitere Infos findest du hier.

So hat es 2019 auf dem Dorfplatz in Trogen ausgesehen. © Atelier für Sonderaufgaben

Charity-Event für Flutopfer in Deutschland Beim Rosengarten in Widnau geht es nicht (nur) ums Essen. An der Unterdorfstrasse in Widnau findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr ein Charity-Event für die Flutopfer in Deutschland statt. Es gibt ein Plausch-Agility-Turnier für Hundehalterinnen und Hundehalter und ihre Vierbeiner, einen Postenlauf für Erwachsene und Kinder, ein Plausch-Hunderennen sowie (vegane) Snacks.

Hundehalter können mit ihren Vierbeinern beim Plausch-Agility mitmachen. © gettyimages

Der FCSG spielt im Kybunpark Der FC St.Gallen spielt am Samstagabend um 20.30 Uhr gegen den FC Sion – daheim im Kybunpark. Derzeit liegen die Espen auf dem vierten Tabellenrang, Sion auf Rang acht. Wer die Grün-Weissen unterstützen will: Das ist die Gelegenheit. FM1Today tickert wie immer auch live.

Gewinnen die Espen gegen Sion? © Keystone

In Balgach wird es gruselig Es ist zwar noch nicht Halloween, aber das hält das Rheintaler Mais-Labyrinth in Balgach nicht davon ab, eine Horror-Nacht zu organisieren. «Hinter jeder Maispflanze, hinter jedem Besucher, kann sich ein Monster versteckt halten», heisst es in der Beschreibung. Kein Wunder, ist der ganze Spass erst ab 18 Jahren. Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Hier will sich in der Horror-Nacht niemand verirren. © www.rhyla.ch

Alte Autos im Vaduzer «Städtle» Wer auf Autos steht, ist am 10. Oldtimer-Treffen in Vaduz richtig. Am Sonntag um 11 Uhr fahren die Konvois vor dem Rathaus ein. Danach können die Oldtimer kostenlos von Nahem bestaunt werden. Am Schluss wird das beliebteste Fahrzeug prämiert.

Der Besuch ist kostenlos. © zVg

Auftakt der Staablueme Altstättens Kulturwoche beginnt diesen Samstag. An der Staablueme gibt es über 60 Programmpunkte, unter anderem Musik, Tanz, Zauberei und Comedy. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm findest du hier.

Die Staablueme ist eine Bühne für Rheintaler Künstlerinnen und Künstler. © Facebook/Staablueme Altstätten