Hier haben beide Seiten keine Zurückhaltung gezeigt. Während einer Taxifahrt von Flughafen Zürich nach Lech im Vorarlberg kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den britischen Fahrgästen und dem Taxifahrer und dessen Beifahrerin.

Musik zu laut

Das Ehepaar mit Wohnsitz in London beklagte sich während der Fahrt am Freitag über die Lautstärke der Musik im Auto. Dem Mann (54) war diese zum Telefonieren zu laut. Nach der Diepoldsauer Grenze fuhr der Taxifahrer an eine Tankstelle, dort kam es erneut zu Diskussionen um die Lautstärke, schreibt die Landespolizei Vorarlberg.

Die Beifahrerin des Taxifahrers hatte offenbar genug davon und erklärte die Taxifahrt für beendet. Sie forderte die beiden Fahrgäste auf, das Auto zu verlassen. Dann eskalierte die Situation.

In die Nase gebissen

Das Ehepaar hatte nämlich nicht vor, aus dem Taxi auszusteigen. Es kam zu einer Rangelei zwischen allen vier Beteiligten: Der Taxifahrer und seine Bekannte versuchten die Fahrgäste aus dem Auto zu zerren. Diese wehrten sich, worauf die Beifahrerin des Taxifahrers den männlichen Fahrgast in die Nase biss.

Als die Eheleute ihre Handy herausholten um die unwirklichen Szenen zu filmen, rastete die Frau völlig aus, entriss ihnen die Telefone und schleuderte diese zu Boden. Dann liessen sie die beiden stehen und fuhren zurück in die Schweiz.

Das britische Ehepaar begab sich danach zur Polizei, das gewalttätige Taxi-Duo wurde angezeigt.

(LPVB/thc)