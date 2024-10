Stürmischer Olma-Start: Nur in den Hallen bleibt es trocken

Diese absurde Glacesorte gibt es an der Olma

«Wahrscheinlich ist der Gang in die Hallen am Donnerstag die beste Entscheidung», sagt Michael Eichmann, Meteorologe bei Meteonews. Denn das Wetter am Olma-Eröffnungstag bringt nicht nur Regen sondern auch starke Windböen. «Wer den Regenschirm dabei hat, soll den gut festhalten», ergänzt Eichmann.