Sturmböen mit 142 Kilometer pro Stunde auf dem Säntis

In der Nacht auf Samstag war es stürmisch. Das Sturmtief Brigitte sorgte in den letzten 24 Stunden für eine Südstau-/Föhnlage über den Alpen. Im Süden, in Graubünden und der Zentralschweiz fiel viel Regen, in höheren Lagen wurden starke Sturmböen gemessen.

Starke Niederschläge in Graubünden und Sturmböen im Appenzellerland

Im Tessin fielen rund 100 bis 300 Liter pro Quadratmeter Regen. Am meisten Niederschlag fiel an der Messstation Mosogno im oberen Valle Onsernone mit 373 Litern Regen pro Quadratmeter.

Mit dem Südwind wurden die starken Niederschläge weiter in Richtung Norden getragen. Vielerorts kam es wegen des starken Regens zu Überschwemmungen und Erdrutschen. In Graubünden hat die Kantonspolizei sicherheitshalber den Oberalp- und den Lukmanierpass gesperrt. Zudem ist die Lugnezerstrasse von Ilanz in Richtung Vrin ins Lumneziatal wegen eines Murgang gesperrt. Mehr zur aktuellen Verkehrslage findest du hier.