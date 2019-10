Roland Rino Büchel hatte im ersten Wahlgang am drittmeisten Stimmen erreicht. Die Grünen verzichten auf einen zweiten Wahlgang. Franziska Ryser hat den Sprung in den Nationalrat geschafft. In einer Medienmitteilung heisst es, sie könne auch noch in vier oder acht Jahren für den Ständerat kandidieren.

«Die Spitzen von SVP und FDP sind überzeugt, dass Roland Rino Büchel, der für eine klar bürgerliche Politik steht, eine sehr gute Wahl ist», heisst es. Das Ziel sei eine «ungeteilte Standesstimme für den Kanton St.Gallen.»

Auch die Grünliberale nimmt ihren Kandidaten Pierto Vernazza aus dem Rennen.

Im ersten Wahlgang erreichte kein Kandidat das absolute Mehr. CVP-Kandidat Beni Würth kam auf 70'594 Stimmen, Paul Rechsteiner (SP) auf 64'077. Mit grösserem Abstand auf dem dritten Platz landete Roland Rino Büchel (SVP, 45'941), gefolgt von Marcel Dobler (FDP, 30'755).

Der zweite Wahlgang findet am 17. November statt.

