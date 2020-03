Szene Openair bestätigt neue Acts

Wenn man die ganze Zeit zu Hause bleiben soll, scheint der Festival-Sommer noch sehr weit entfernt. Trotzdem hoffen die Veranstalter darauf, dass alle Openairs wie geplant über die Bühne gehen können. So auch das Szene Openair in Lustenau.

«Wir haben uns lange überlegt, ob es Angesicht der aktuellen Situation überhaupt Sinn ergibt, das weitere Programm zu präsentieren», schreiben die Veranstalter. Doch: «Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.»

Deshalb wurden gleich 13 neue Acts bekannt gegeben: Saltatio Mortis, Russkaja, Elvana, Sons Of The East, Saint City Orchestra, Tom Gregory, Jules Ahoi, Sortout, Stompin' Howie & The Voodoo Train, Pashanim & Symba, Jamule, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und Junipa Gold.

Die VIP-Tickets fürs Szene Openair sind bereits ausverkauft, es gibt aber noch reguläre Tickets. Das 31. Szene Openair in Lustenau findet vom 30. Juli bis 1. August statt. Sollte es abgesagt werden müssen, werden bereits gekaufte Tickets rückerstattet.

(red.)