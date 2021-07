Weisse Bescherung! Im Bild die Alp #Zinggen im #Toggenburg nach dem #Hagelsturm . Stürmisch ist das Stichwort, in Quinten am Walensee brachte das Gewitter #Sturmböen von 110 km/h! (rp) pic.twitter.com/RsMt77pcdf

Am Dienstag sieht es wettertechnisch ähnlich aus: «Der Dienstagmorgen wird ruhig, so wie heute. Am Nachmittag ist wieder mit Gewittern zu rechnen», sagt Marijanovic. Wie stark diese werden, sei zurzeit nicht absehbar.

(red.)