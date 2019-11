Teenager verletzen 31-Jährigen schwer

Kurz vor 22.30 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass am Bahnhof in Romanshorn zwischen den Perrons 2 und 3 eine Schlägerei im Gange sei. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, griffen drei junge Männer einen 31-Jährigen an, der in einem Wartehäuschen auf den Zug wartete und schlugen auf ihn ein. Das Opfer fiel gegen die Verglasung des Häuschens, und die Scheibe zerbrach. Der Mann stürzte in die Glassplitter und zog sich dabei schwere Schnittverletzungen zu. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Polizei konnte noch in der Nacht auf Donnerstag die mutmasslichen Täter, ein 18- und ein 17-jähriger Schweizer sowie ein 15-jähriger Deutscher, festnehmen und inhaftierten. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell und die Jugendanwaltschaft Thurgau führen nun eine Strafuntersuchung.

(red.)