Die Fragestellungen lauteten etwa: Wo ist die Lebensqualität am höchsten? Wo gibt es attraktive Arbeitsplätze, gut erreichbare Schulen und vielfältige Freizeitangebote? Wo ist die Sicherheit hoch, wo die Infrastruktur gut ausgebaut?

Untersucht wurden insgesamt 933 Gemeinden, die mehr als 2000 Einwohner zählen. Jede Gemeinde wurde anhand von fünfzig Faktoren bewertet. Erstellt wurde die Studie vom Beratungsunternehmen IAZI in Zürich. In der Top-Ten-Liste dominieren nicht einzelne Kantone. Vielmehr schafften es Gemeinden aus verschiedenen Kantonen ganz nach vorne, darunter aus Zug, Luzern, Schwyz, Zürich und Nidwalden.

Bei den Städten verbesserte sich St.Gallen im Vergleich zum Vorjahr von Rang 323 auf 306. Chur rutschte von Platz 197 auf 243. Frauenfeld stieg von Platz 180 auf 158. Appenzell verbesserte sich von Platz 271 auf Platz 239 und Herisau stieg von Platz 422 auf 372.

Welche Gemeinden in den Kantonen des FM1-Landes es jeweils in die Top drei geschafft haben, siehst du oben in der Galerie. Die gesamte Liste der attraktivsten Gemeinden findest du hier.