Eine 84-jährige Lenkerin war am Donnerstagnachmittag auf der Tübacherstrasse in Richtung Seestrasse unterwegs, als das 10-jährige Mädchen unvermittelt in die Strasse rannte. Die Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Kind. Die 10-Jährige wurde beim Verkehrsunfall schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau klärt den genauen Unfallhergang ab.