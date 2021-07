Kurz nach 14 Uhr versammelten sich rund 100 Teilnehmende in der Altstadt zur nicht bewilligten Kundgebung gegen Corona-Massnahmen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Später setzten sie sich in Bewegung und gingen via Zürcherstrasse zurück in die Altstadt. Die Kantonspolizei Thurgau begleitete den Demonstrationszug.

Die Teilnehmenden hatten sich friedlich verhalten, es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen. Die Kundgebung löste sich vor 16 Uhr auf.

(red.)