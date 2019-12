Der Traktor hat in der Nacht auf Dienstag gebrannt. Wegen mangelnder Verbrennungsluft ist das Feuer erstickt und der Brand blieb zuerst unbemerkt. Er wurde deshalb erst am nächsten Morgen gemeldet. Durch die Rauchentwicklung entstand an weiteren Fahrzeugen und am Gebäude Russschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 100'000 Franken.

Der Brandermittlungsdienst sowie der Kriminaltechnische Dienst der Polizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, steht ein elektrotechnischer Defekt im Vordergrund.

(red.)