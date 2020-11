Insgesamt sind im Kanton Thurgau 39 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Davon waren 14 Opfer Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrum Weinfelden, schreibt das St.Galler Tagblatt. Bisher wurden dort 33 Senorinnen und Senoren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Neben den zahlreichen Opfern sei aber vor allem die Personalsituation belastend, Geschäftsführer Markus Preisig. So erhielten in letzter Zeit fast die Hälfte der 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein positives Testresultat. Da diese daraufhin in Isolation mussten, gab es einen Personalengpass. «Wir mussten die Stadt um Hilfe anfragen und erhielten Unterstützung vom Zivilschutz und von der Anlaufstelle für Altersfragen. Zudem unterstützte uns das Schweizerische Rote Kreuz Thurgau mit der Vermittlung von einzelnen Pflegepersonen. Der Kanton konnte uns leider nicht unterstützen», sagt Preisig.

Gleich mehrere Ostschweizer Alters- und Pflegezentren haben sich in den letzten Wochen abgeriegelt. Zu den aktuellen Herausforderungen in diesen Zentren nahm der Kanton Thurgau am Freitag keine Stellung. Erst am Dienstag, an der angesetzten Pressekonferenz zu den Coronamassnahmen wolle man darüber informieren.

(red.)