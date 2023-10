17-Jähriger flüchtet mit Roller vor Polizei und baut Unfall

In der Nacht zum Montag, kurz nach Mitternacht, fiel einer Polizeipatrouille der Kantonspolizei Thurgau ein Rollerfahrer auf, der in Weinfelden ohne Vorderlicht und ohne Kontrollschild vom Bahnhofareal in Richtung Bahnhofstrasse fuhr. Dies geht aus einer Mitteilung hervor.