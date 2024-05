19-Jähriger verletzt 25-jährigen Mann nach Streit auf Fussballplatz in Frauenfeld mit spitzem Gegenstand

Zum Vorfall kam es am Dienstagnachmittag auf einem Fussballplatz an der Hummelstrasse in Frauenfeld. Gemäss Kantonspolizei Thurgau kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 25-Jähriger wurde dabei durch einen spitzen Gegenstand verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Marokkaner, wurde festgenommen und inhaftiert.

Die genauen Hintergründe werden jetzt untersucht. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

(Kapo TG/red.)