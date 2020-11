Eine 24-Jährige war am Sonntag kurz nach 18.30 Uhr auf der Boltshauserstrasse in Märstetten in Richtung Weinfelden unterwegs – als ihr ein Tier in die Quere kam, wie sie gegenüber der Polizei angab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Folglich überschlug sich das Auto im angrenzenden Ackerland und blieb auf dem Dach liegen.

Fahrerin leicht verletzt

Die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Die drei Mitfahrenden blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Thurgauer Kantonspolizei teilt mit, dass Tiere bei Dämmerung und in der Nacht aktiv sind und in hohem Tempo die Strassen überqueren können. Zur Winterzeit steige das Risiko, in einen Unfall mit einem Tier verwickelt zu werden. Insbesondere in ländlichen Gebieten soll vorausschauend gefahren und die Geschwindigkeit reduziert werden, so die Polizei.

Schon über 100 Unfälle mit Tieren seit November

Seit anfangs November dieses Jahres registrierte die Kapo Thurgau über 100 Unfälle mit Tieren. Vorwiegend handelte es sich dabei um Füchse, Rehe, Wildschweine und Katzen. Im Vorjahr starben über 1800 Wildtiere und über 500 Katzen bei Unfällen auf Thurgauer Kantonsgebiet.

Unfälle mit Haus- und Wildtieren unterstehen gemäss Strassenverkehrsgesetz der Meldepflicht, auch wenn kein Schaden am Fahrzeug entstanden ist. Wer solche Unfälle nicht meldet, kann sich zusätzlich der Tierquälerei gemäss Tierschutzgesetz strafbar machen.

