In Untersee gesprungen: 27-Jähriger in kritischem Zustand

«Wir gehen davon aus, dass der Mann beim Hineinspringen in den Untersee aufgrund der geringen Wassertiefe schwer verletzt wurde», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Aber auch Kreislaufprobleme werden beim Badeunglück in Steckborn nicht ganz ausgeschlossen. Das Verletzungsbild und eine Befragung des 27-Jährigen sollen Klarheit schaffen.

Ausser Lebensgefahr

Bereits am Sonntag haben Polizisten die Tiefe des Sees gemessen. «Es wurde eine Wassertiefe von rund 1,50 Meter gemessen», sagt Roth. Bei einem besonders steilen Sprung könne es dadurch schon erhebliche Verletzungen geben. «Es sind schon andere an dieser Stelle hineingesprungen, aber vermutlich flacher.»

Welche Verletzungen der 27-Jährige hat, gibt die Polizei nicht bekannt. Er sei schwer verletzt, aber ausser Lebensgefahr.

Untergrund immer zuerst absuchen

Der Mann tauchte am Freitagabend nicht mehr auf, als er um 21 Uhr in den Untersee sprang. Freunde bemerkten das, suchten nach ihrem Kollegen und holten ihn schliesslich an Land. Polizisten, die rasch vor Ort waren, stellten keine Lebenszeichen mehr fest. Er wurde reanimiert, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Badende sich immer zuerst erkundigen sollen, wie tief die Stelle ist, an der sie hineinspringen wollen. «Der Untergrund soll auch nach möglichen Hindernissen abgesucht werden. Immer häufiger hören wir von Vorfällen im Zusammenhang mit einer geringen Wassertiefe», sagt Roth. Reiche das Wasser bis zur Brust oder dem Bauchnabel, eignet sich die Stelle nicht zum Hereinspringen. «In diesem Fall konnte man von der Mauer aus den Grund sehen.»

(abl)