Der Unfall auf der A1 bei Matzingen warf Anfang Februar viele Fragen auf. Um 3 Uhr nachts verunfallte ein blauer BMW mit drei Personen auf der Autobahn in Richtung Zürich. Nach dem Unfall fiel eine 24-jährige Serbin über die Mauer der Lützelmurgbrücke und stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. Die Frau wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Die zwei Männer im Auto – zwei Nordmazedonier im Alter von 38 und 41 Jahren – wurden vorläufig festgenommen. Wie genau es zum Sturz kam und warum die Männer verhaftet wurden, blieb unklar.