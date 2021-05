Das Dieselöl lief aus, während ein 45-Jähriger am Freitagnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Homburg seinen Traktor betankte. Über Entwässerungsschächte gelangte das Öl in den nahegelegenen Beerebach.

Nach bisherigen Erkenntnisse seien keine Fische zu Schaden gekommen, teilt die Thurgauer Kantonspolizei mit.

Die Feuerwehr sicherte das Dieselöl auf dem Bauernhof und richtete eine Ölsperre ein. Auch das Amt für Umwelt, die Jagd- und Fischereiverwaltung sowie eine Kanalreinigungsfirma standen im Einsatz.

(red.)