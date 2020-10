300 Personen müssen nach «Chlööpf dii wäg»-Party in Quarantäne

«An diesem Anlass anwesend waren 300 Personen. Die betroffenen Personen wurden bereits am Dienstag, 29. September 2020, nach Bekanntwerden der ersten positiv auf das Coronavirus getesteten Person, welche die Veranstaltung besucht hatte, per E-Mail durch den Veranstalter über die Lage informiert», schreibt die Staatskanzlei des Kanton Thurgau in einer Mitteilung.

Da nun weitere Besucher positiv getestet wurden, hat der kantonsärztliche Dienst per sofort eine Quarantäne für alle Personen angeordnet, welche an dem Anlass anwesend waren. Die Quarantäne dauert ab Datum der Veranstaltung zehn Tage, also bis und mit 6. Oktober. «Die Besucherinnen und Besucher der Party sind am Donnerstag durch den Veranstalter entsprechend informiert worden und werden in Kürze durch das Contact Tracing-Team des Kantons Thurgau kontaktiert», schreibt der Kanton Thurgau.

Der Andrang auf die Party war wohl gross. Wie die Veranstalter, das «Plöööree»-Team, am Samstag auf Facebook schreiben, waren schon um 21 Uhr 300 Gäste an der Party.