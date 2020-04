Mitten im Ochsen-Kreisel in Müllheim traf die Kantonspolizei Thurgau den betrunkenen Mann an, nachdem sie am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr eine entsprechende Meldung erhielt.

Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 39-Jährige 3,4 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann musste seinen Führerausweis abgeben, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an.