Mit über zwei Promille Alkohol in Blut krachte in der Nacht auf Dienstag eine 40-Jährige in eine Verkehrsinsel in Tägerwilen. Die Autofahrerin blieb dabei unverletzt. Der entstandene Schaden am Auto und der Verkehrsinsel beträgt mehrere tausend Franken.

Quelle: BRK News / FM1 Today / Céline Stieger