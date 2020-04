Am Montagabend geriet in Bischofszell ein Velounterstand in Brand. Das Feuer dürfte von einem abgestellten Roller ausgegangen sein. Die Kantonspolizei Thurgau zieht Brandstiftung in Betracht.

Mitten in Bischofszell stand am Montagabend ein Velounterstand in Flammen. Der Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 20 Uhr. Dort hiess es noch, dass nur ein Roller brennen würde. Den rund 50 ausgerückten Feuerwehrleuten bot sich kurze Zeit später ein anderes Bild: Das Feuer hatte bereits auf den Unterstand und die Velos darin übergegriffen. «Die Bischofszeller Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle», sagt Christian Jäggi, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. Ermittelt werde in alle Richtungen. Ein technischer Defekt des Rollers dürfte aber im Vordergrund stehen, denn der Bischofszeller Polizeiposten befindet sich in der gleichen Strasse wie der Velounterstand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken, beim Brand wurde niemand verletzt.