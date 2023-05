In Weinfelden ist es am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 5.45 Uhr, zu einem Arbeitsunfall an der Industriestrasse gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Der Unfall ergeignete sich, als ein 56-jähriger Mann mit Entsorgungsarbeiten beschäftigt war. Aus noch unbekannten Gründen wurde er in der Förderbandanlage eingeklemmt. Dadurch zog sich der Mann schwere Beinverletzungen zu. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt die genaue Unfallursache nun ab.

