«Hallo Herr Polizist. Wenn ich gross bin, darf ich bei euch arbeiten?» Die Sechsjährige wählte am 2. August den Notruf und wollte wissen, wie sie denn nun ihren Traumjob verwirklichen könne. Der zuständige Polizist auf der Notrufzentrale sagte ihr, dass sie noch ein paar Jahre warten müsse und gab ihr den Tipp: «Du musst gut in der Schule sein, lieb und ohne Polizeieinträge, einen Beruf erlernen und dann kannst du dich für die Prüfung anmelden.»

Das Ganze postete die Kantonspolizei Thurgau auf Facebook und will so Nachwuchs im «richtigen» Alter ansprechen. Ab nächster Woche wird die Thurgauer Polizei in Einkaufszentren unterwegs sein und Fragen rund um den Beruf Polizist oder Polizistin beantworten. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Fragen offen sind und versuchen, auf diesem Weg an die Leute heranzukommen», sagt Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, gegenüber FM1Today.

(red.)