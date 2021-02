Eine 65-jährige Frau ist am Mittwochmittag beim Wehr in Weinfelden in die Thur gefallen, als sie versuchte, ihren Hund aus dem Wasser zu retten. Die Polizei konnte die Frau nur noch tot bergen.

Beim Thurwehr in Weinfelden hat sich am Mittwoch ein tragischer Unfall ereignet. Kurz nach 12.20 Uhr ging bei der Thurgauer Notrufzentrale die Meldung ein, dass rund 400 Meter oberhalb des Wehrs eine Frau ins Wasser gefallen sei. Die Kantonspolizei Thurgau sichtete kurz darauf eine leblose Person im Wasser und barg sie. Die Rettungskräfte konnten bei der 65-jährigen Frau nur noch den Tod feststellen, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau versucht, ihren Hund aus der Thur zu ziehen. Dabei fiel die Frau selber ins Wasser und ging nach wenigen Sekunden unter. (red.)