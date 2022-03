Ein 36-jähriger Autofahrer wollte am Dienstagabend kurz vor 18.30 Uhr links auf ein Firmenareal in Güttingen abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er auf der Fahrbahn anhalten. Aus noch ungeklärten Gründen prallte ein nachfolgender Rollerfahrer in das Heck des Autos, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Der 74-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er von der Rega ins Spital geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Die Feuerwehr Altnau-Güttingen erstellte eine Umleitung.

(red.)