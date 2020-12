Eine 76-jährige Frau wollte gemäss bisherigen Erkenntnissen am Freitag um 15.45 Uhr vor dem Kreisel im Zentrum von Neukirch die St.Gallerstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren, als sie von einem aus Winden kommenden Lastwagen erfasst wurde.

Durch die Kollision erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie trotz notärztlicher Versorgung noch auf der Unfallstelle verstarb. Der 67-jährige Lastwagenfahrer gab in der Einvernahme an, die Frau nicht gesehen zu haben.

Während der Spurensicherung war der Bereich gesperrt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden.

(red.)