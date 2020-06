Der 8-Jährige kletterte am Sonntagabend an der Speicherstrasse in Frauenfeld auf ein Glasdach einer Tiefgarageneinfahrt und stürzte zweieinhalb Meter in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, wurde er dabei mittelschwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst musste er mit der Rega ins Spital geflogen werden.

(red.)