Die 86-Jährige ging am Donnerstagnachmittag in den Bodensee zum Baden. Plötzlich sei die Frau untergegangen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau. Der Bademeister konnte sie bergen und an Land bringen.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit unbestimmten Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen. Als Unfallursache stehe ein medizinisches Problem im Vordergrund.

(red.)