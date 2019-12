Der Vorfall ist seit Dienstagabend Thema in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...». Darin beschreibt die Tochter des mutmasslichen Opfers, was am Montag in einem Frauenfelder Stadtbus passiert sein soll. Sie zeigt sich schockiert darüber, dass nicht einmal der Busfahrer auf den Angriff «des Spinners» reagiert habe. Er habe auch noch einen weiteren Fahrgast angegriffen. Mittlerweile ist der Post nicht mehr in der Gruppe zu finden.