Ursi Forrer findet beim Spazieren zwei abgetrennte Katzenschwänze und eine Pfote. Zu Hause realisiert sie, dass ihr 4-jähriger Kater Pamuk fehlt und der abgetrennte Schwanz zu ihm gehört. Wer das zweite Katzenopfer ist, weiss sie nicht. Auch die Todesursache der Tiere bleibt ein Mysterium.

Pamuk fehlt Ursi Forrer. Pamuk, das ist der vierjährige Kater, eine langhaar Perserkatze, der von der Familie Forrer aus Amriswil aufgezogen wurde. Er ist seit Auffahrt verschwunden, tot. Alles was die Amriswilerin von ihrem Kater übrig hat, liegt in der Tierforensik der Universität Zürich: Ein abgetrennter Schwanz und ein abgetrenntes Vorderbein. Ursi Forrer läuft die Strecke mit ihrem Hund jeden Mittag: Am Feld, das an ihr Grundstück grenzt, vorbei, dem Weg in Richtung Leimatwald entlang. Bei ihrem Spaziergang vergangenen Donnerstag macht die 54-Jährige einen grausigen Fund. Am Wegrand liegt ein Schwanz einer langhaarigen Perserkatze. Sauber abgetrennt vom Rest, man sah weder Blut noch Fell am Knochenende. «Im ersten Moment dachte ich, das sind einfach Haare von einem Hund. Beim genaueren Hinsehen bin ich erschrocken.» Vorderbein und Schwanz vom eigenen Kater Die Amriswilerin eilt nach Hause, weil sie drei Perserkatzen besitzt. Eine davon fehlt. Pamuk. Als Forrer ihren Kater in der Nähe des Grundstücks suchen will, findet sie sein Vorderbein. Sauber abgetrennt lag es in der Wiese, sagt sie. Wieder kein Blut. «In diesem Moment ging es mir schlecht. Ich dachte: Dieses Tier lebt nicht mehr.» Trotzdem wollte sie den Rest des Körpers finden.

Keine Anzeichen auf Tierquälerei Forrer suchte das ganze Feld ab. Doch nichts. «Es war mir suspekt, dass die Überreste in der Nähe unseres Hauses lagen.» Einen Tag später, die 54-Jährige suchte weiter, fand sie unmittelbar am Zaun ihres Grundstücks einen weiteren abgetrennten Katzenschwanz. Wieder der einer langhaarigen Perserkatze. «Da haben bei mir die Alarmglocken geschrillt und ich rief der Polizei an.» Bei der Kantonspolizei Thurgau hat man Kenntnis von diesem Vorfall, auf Anfrage heisst es: Es gebe keine Anzeichen auf Tierquälerei. Weil es keine Spuren gibt, werde auch nicht ermittelt. Die Meldung von Frau Forrer sei aber eingetragen, so der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, Matthias Graf. Wo bleibt das Blut? Die gefundenen Körperteile hat Forrer in die Tierforensik der Universität Zürich gebracht. Dort habe man herausgefunden, dass die Tierteile erst nach dem Tod der Katzen entfernt wurden. Die Glieder seien nicht mit einer Schere oder einem Messer abgetrennt worden. Ein Fahrzeug müsse die Tiere überfahren und mitgeschleift haben, die abgewetzten Krallen der Pfote deuteten darauf hin. Die Forensik meine auch, dass die Tiere in einer Blutlache hätten liegen müssen. «Wenn die Tiere wirklich in einer Blutlache hätten liegen sollen, frage ich mich, warum am Fell keine Blutrückstände zu sehen waren», so Forrer. «Ich habe auch einen Tierarzt angerufen und gefragt, was für ein Tier eine Katze so angreifen und den Schwanz so abtrennen würde. Der hat mir gesagt, dass dies ein grosses Tier gewesen müsste.» Die Jagdaufsicht Amriswil sagt gegenüber FM1Today, dass es kaum ein Tier in der Umgebung gebe, dass ein Büsi so zurichten könne.

