An Grenze deponiert: Drei Kilo Kokain sichergestellt

Schmuggel macht auch während der Corona-Krise keinen Halt: Am vergangenen Wochenende wurde in Kreuzlinen nahe der Grenze ein Rucksack gefüllt mit Drogen gefunden. Dieser muss gemäss der Kantonspolizei Thurgau in der Nacht auf Sonntag deponiert worden sein. Die Militärpolizei fand den schwarzen Rucksack während einer Grenzschutzkontrolle in der Nähe des Fussballplatzes Döbeli. Im Innern des Rucksacks befanden sich mehrere Pakete mit Drogen. Es soll sich um drei Kilogramm Kokain handeln, wie die Polizei mitteilt. Der Wert der Drogen beläuft sich auf etwa 300'000 Franken.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

(red.)