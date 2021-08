Die Kantonspolizeien Thurgau und St.Gallen konnten am Dienstagabend einen 77-jährigen Mann aus der Thur in Bischofszell retten. Der Mann war beim Spazieren in den Fluss gestürzt.

Der Mann konnte sich in der Thur an einem Strauch festhalten. (Symbolbild) © KEYSTONE/ARNO BALZARINI