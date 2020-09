Ein 23-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend auf der Autobahn A1 in Richtung St.Gallen unterwegs. Gemäss Kantonspolizei Thurgau verlor er auf der Höhe Wängi wegen Aquaplaning die Kontrolle über seinen Wagen. Nachdem das Auto zuerst in die rechte und anschliessend in die Mittelleitplanke prallte, kam es in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich in Sicherheit bringen.

Eine nachfolgende Autofahrerin bemerkte das Unfallfahrzeug zu spät, worauf es auf der Überholspur zur Kollision kam. Dabei wurde die 23-Jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)