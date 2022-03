Armeeübungen in der Ostschweiz: «Wir gehen ernster in diesen WK als sonst»

Im April sind in den Strassen der Städte und Dörfer in der Ostschweiz vermehrt Soldatinnen und Soldaten unterwegs. Auch der Anblick von Militärfahrzeugen wird sich in dieser Zeit häufen. Grund ist ein WK der Artillerie-Abteilung 16, der während drei Wochen in der Ostschweiz stattfindet.

Artillerieschiessübungen in Frauenfeld und auf der Schwägalp

«Die Soldatinnen und Soldaten werden an verschiedenen Orten einrücken. Sie werden zuerst mobilisiert, also die Ausrüstung wird entgegengenommen und einsatzbereit gemacht. Dann werden die Grundkenntnisse aufgefrischt. Als weiterer Schritt wird die Beherrschung des Gesamtsystems trainiert», sagt Oberstleutnant im Generalstab Tenzin Lamdark gegenüber FM1Today. Die Soldatinnen und Soldaten seien in der ganzen Ostschweiz verteilt stationiert. Die Artillerieschiessübungen würden jedoch nur in Frauenfeld und auf der Schwägalp stattfinden, da sich dort zwei geeignete Schiessplätze befinden.

Wegen des Wiederholungskurses kann es in Frauenfeld aber auch in anderen Teilen der Ostschweiz vermehrt zu Lärm- und Verkehrsbelastungen kommen. «Wir haben viele Fahrzeuge. Es ist durchaus denkbar, dass diese wegen ihrer geringeren Geschwindigkeit den Verkehr behindern können», so Lamdark. Die Armee würde jedoch schauen, dass die Fahrzeuge nicht zu Stosszeiten im normalen Verkehr unterwegs seien. Beim letzten grossangelegten WK in der Ostschweiz habe man sehr gute Erfahrungen gemacht.