Auf sechs Kantonsstrassen wird es langsamer

Sechs Kantonsstrassen im Thurgau sollen bald zur 30er-Zone werden. Noch offen ist die Umsetzung von Tempo 30 auf den Kantonsstrassen in der Innenstadt von Frauenfeld. Bereits Realität ist Tempo 30 auf der Seestrasse in Berlingen und auf einem Teil der Winterthurerstrasse in Sirnach.