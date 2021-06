Tütato, s'Postauto, wird usenandgno. Es ist 9 Uhr, die « Thurgauer Zeitung » trifft sich mit den Initiatoren in Altstätten. Auf dem Parkareal der Firma Ego Kiefer stehen zwei ausrangierte Postautos. Abgedeckt unter silbernen Planen und bereit, umgestaltet zu werden. In Hörweite ein Bohren und ein Hämmern.

Hinten beim ersten umgestalteten Saurer-Postauto soll ein Bereich entstehen, der auch einmal zu einem speziellen Anlass von einer «geschlossenen Gesellschaft» reserviert werden kann. Gewöhnlich sollen jedoch in der neuen Strandbar bis zu 20 Gäste ein- und ausgehen. Im zweiten Bus wiederum ist ein Kiosk angedacht, zum kurzen Verweilen und zum «Chrömle». Alles noch Zukunftsmusik. Die Arbeiten sind voll im Gange.

Wie kommt denn eine Altstätterin nach Arbon? Astrid Dörig war bis Frühling 2020 Geschäftsführerin des Altstätter Kultlokals Café & Bar Breite. Die 30-Jährige wollte eine Auszeit vom Beizerinnenleben und plante in ferne Länder zu reisen. Dann kam die Coronapandemie. Sie musste ihr Vorhaben begraben.

Dörig ist gleich Feuer und Flamme

Mit ihrer Firma Shaking Ideas stellt Dörig Events auf die Beine. Sie hat zudem Erfahrung, wie man Container umfunktioniert. Ein ehemaliger Schulkollege, der Roggwiler Tim Hasler, klopft an. Der ehemalige Veranstalter des Heizwerkfestivals fragt bei Dörig an, ob sie am neuesten Arboner Projekt interessiert sei und die Organisation des «Saurer Garten» übernehmen möchte. Die Projektgruppe rund um Hasler hatte da schon ein Konzept ausgearbeitet. Dörig beisst gleich an. Wie der Zufall will, entdeckt Dörig daraufhin auf einem Altstätter Schrottplatz die Saurer-Fundstücke. Eine Saurer-Strandbar am See passe perfekt zu Arbon, findet sie. Sie sagt: «In Arbon liegt immer ein Feriengefühl in der Luft.»

Nicht alle machen in Arbon Ferien, es wird auch gelebt und gearbeitet. Bei einem neuen Bauvorhaben kann es dementsprechend auch kritische Stimmen in Form von Einsprachen geben. So gibt es derzeit zum Beispiel beim geplanten Container-Dorf auf dem Hafendamm Widerstand. Nicht so beim «Saurer Garten». Das Erfolgsgeheimnis? «Wir haben alle Nachbarinnen und Nachbarn ins Boot geholt», sagt Astrid Dörig. «An einem Vormittag haben wir alle Bedenken klären können.»