«Heute bin ich am Anschlag», sagt Beatrice Baumann vom Verein Tierhilfe Schweiz zu FM1Today. Die Tierschützerin kümmert sich im Tierheim im thurgauischen Mattwil derweilen um etwa 20 der 100 ausgesetzten Farbmäuse, welche am vergangenen Mittwochabend bei einem Schuppen in Weinfelden aufgefunden wurden.