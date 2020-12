Ausgezeichnet: Diessenhofen ist jetzt offiziell schön

Rund 4000 Einwohner zählt das Städtchen Diessenhofen, welches direkt am Rhein gelegen ist. Die Schönheit von Diessenhofen wurde nun offiziell anerkannt. Der Verein «Die schönsten Schweizer Dörfer» nimmt die Gemeinde in seine Reihen auf. Damit gehört Diessenhofen nun in die selbe Kategorie wie beispielsweise Madulain, Lichtensteig oder Trogen.