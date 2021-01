Ein 31-jähriger Lenker war am Samstagmorgen auf der Autboahn A1 in Richtung St.Gallen unterwegs, als er im Rückspiegel Funken sah. Er hielt auf dem Rastplatz Hexentobel Süd an. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto in Vollbrand.

Die Feuerwehr Münchwilen konnte das Feuer löschen. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, wurde niemand verletzt, am Auto entstand Totalschaden. Die genau Brandursache wird durch die Kantonspolizei Thurgau abgeklärt.

(red.)