Im Feierabendverkehr krachte ein 56-jähriger Autofahrer am Kreisel in Neukirch-Egnach in einen Lieferwagen. Der Fahrer des Autos wurde verletzt ins Spital gebracht.

Von Arbon in Richtung Amriswil war der 56-jährige Autofahrer kurz nach 16.30 Uhr unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der Mann kurz vor dem Kreisel in Neukirch-Egnach in einen vor ihm fahrenden Lieferwagen. Der Autofahrer wurde mittelschwer verletzt und infolgedessen mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe beim Fahrer an. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken.